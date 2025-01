Giorgia Cardinaletti, dopo Cesare Cremonini le foto col collega Giuseppe Ferrante

Giorgia Cardinaletti al sole delle Eolie insieme a Cesare Cremonini. Un ricordo. Finito l'idillio d'amore col cantante, infatti, la giornalista del Tg1 sembra aver voltato pagina, e a rivelarlo è il settimanale Chi, che l’ha immortalata a cena col collega Giuseppe Ferrante, inviato di politica del programma L’aria che tira su La7. Cosa c'è di vero? È l’inizio di qualcosa di più o una semplice amicizia? Una cosa è certa: la sintonia tra i due è davvero evidente.

Giorgia Cardinaletti e Giuseppe Ferrante è stato paparazzato in un ristorante romano, tra sorrisi complici e una gestualità rilassata che non lascia spazio a tensioni. Le fotografie pubblicate dal settimanale mostrano i due immersi in chiacchiere, tra selfie scherzosi e momenti di palese intesa. All’uscita dal locale, un caloroso abbraccio suggella la serata. Secondo le indiscrezioni, i due colleghi si conoscono da tempo, ma questa cena avrebbe rivelato un’affinità particolare. Le immagini sembrano infatti raccontare una complicità che va ben oltre il semplice rapporto lavorativo: gli sguardi e le risate condivise alludono a qualcosa di più forte, benché al momento non ci siano conferme ufficiali.

Lui abruzzese, lei marchigiana, Ferrante e Cardinaletti si sono conosciuti diversi anni fa, quando entrambi lavoravano fuori sede. Negli anni si è formata una solida amicizia, probabilmente grazie alla comune passione per il giornalismo e al cammino professionale che li ha portati entrambi davanti alle telecamere. Oggi, lui si dedica alla politica come inviato per L’aria che tira, mentre Giorgia Cardinaletti è uno dei volti di punta del Tg1.

Stando ai rumors la relazione con Cesare Cremonini, vissuta sempre un po' lontano dai riflettori, si è ormai chiusa definitivamente. Giorgia e Cesare si erano conosciuti nel 2022, durante l'ospitata del cantante al Tg1 per promuovere La ragazza del futuro. Dopo quell’incontro, la storia è decollata tra vacanze insieme e inviti di coppia, incluso il matrimonio di Pecco Bagnaia lo scorso luglio. Tuttavia i due non hanno mai ufficializzato la relazione e anzi hanno mantenuto un basso profilo fino alla rottura, confermata da Chi. Una separazione senza clamori, motivata da cause personali e non da terzi incomodi, che ha segnato la fine di un amore durato quasi due anni.