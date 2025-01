Whoopi Goldberg in vacanza a Siracusa e Caltagirone

Siracusa - Whoopi Goldberg (New York, 1955) in vacanza in Ortigia a Siracusa e poi Caltagirone. La grande attrice americana è in Sicilia per qualche giorno di relax e si concede volentieri alle foto dei fan. In Ortigia a bordo di un'ape calessino ha visitato i vicoli dell'isola, mentre a Caltagirone ha curiosato fra le ceramiche di alta artigianalità del centro calatino.

Si tratta in realtà di un ritormo. Woopi era stata a Siracusa già nel dicembre del 2023.

È una delle poche celebrità ad aver conseguito un EGOT, cioè ad aver vinto i quattro premi principali nell'ambito dell'intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar ed un Tony Award. Ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Ghost - Fantasma (1990) e ha precedentemente ricevuto una candidatura come miglior attrice protagonista per Il colore viola. Whoopi Goldberg è stata la seconda donna afroamericana ad aver vinto un premio Oscar dopo Hattie McDaniel; ha anche vinto due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People's Choice Awards, cinque Kids' Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Bafta. Nel 2002 le è stata assegnata una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Molteplici talenti, tanti personaggi e volti come fossero tanti pezzi di vita: Whoopi Goldberg ha conquistato il mondo del cinema con l’empatia che riesce sempre a trasferire grazie alle variopinte sfumature delle sue passioni. Attrice, cantante, ma anche conduttrice; è riuscita nel tempo a trasformare delle piccole in veri e propri film ‘cult’ grazie ai suoi personaggi. Da ‘Sister Act’ a ‘Ghost’, ha mostrato come si possano unire introspezione ed ironia creando una vera e propria formula vincente.