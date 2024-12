Isoardi resta fuori casa a Natale, chiama i pompieri. VIDEO

Cuneo - Piccola disavventura per Elisa Isoardi. La conduttrice cuneese, tornata a Caraglio per le festeggiare il Natale è rimasta chiusa fuori casa e ha dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. È stata proprio lei a raccontare sui social ciò che le era accaduto mentre, nell'appartamento a fianco la mamma cucinava e i parenti arrivavano per festeggiare insieme. «Il Natale che non ti aspetti - ha scritto -, sono rimasta chiusa fuori casa… poi, guardate fino alla fine Buon Natale a tutti voi dal profondo del cuore». In questi giorni Elisa Isoardi si trova in Valle Grana per trascorrere le festività con la sua famiglia. E ha trovato anche il tempo per effettuare la sua abitudinaria donazione di sangue presso l’Ospedale Santa Croce di Cuneo portando una ventata di allegria al team del Servizio Immunoematologia e trasfusionale.

Dopo si è concessa anche un delle meringhe di Arione, storica pasticceria è tra le sue tappe fisse quando ritorna in Granda.