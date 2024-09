Luca Carboni e il tumore: la partner Marina Vanni e il figlio Samuele

Bologna - Accanto a Luca Carboni, che questa mattina ha raccontato di aver combattuto una dura battaglia contro il cancro ai polmoni, c'è la sua famiglia. Una famiglia solida da cui il cantautore bolognese non si è mai separato, a partire da quell'anno, il 1989, in cui ha incontrato la moglie Marina, artista di professione. Insieme a lei e al figlio Samuele, nato dieci anni dopo da quel primo incontro, Luca ha superato un momento complesso come quello della malattia, durata due anni. Da due anni mancava dalle scene e oggi è arrivato l'annuncio: "Posso considerarmi tecnicamente guarito. Ho smesso di fumare, ho camminato tanto. Andavo sull'Appennino e cercavo paesaggi che rendessero ancora più forte il mio rapporto con la vita". Ma qual è il volto privato di Luca Carboni? E chi è Marina, donna che gli è accanto da così tanto tempo ma altrettanto lontana dai riflettori? I due fanno coppia dalla fine degli anni Ottanta. L'arte è nel loro dna: se Luca ha messo tutta la sua vena artistica nella musica, Marina invece lo fa nell'amore per l'artigianato. Grande lavoratrice, tutt'altro che interessata alla popolarità, ha un emporio a Bologna, città in cui la famiglia vive, e si occupa della creazione di lampade, arredi, pezzi unici di design, il tutto fanno rigorosamente a mano. Compare poco sui profili social, ma quando pubblica qualcosa lo fa per valorizzare il suo lavoro e l'amore per Luca, che spesso fotografa durante i loro viaggi. Di seguito un'intervista rilasciata tempo fa da Marina, in cui racconta l'amore per il suo lavoro, mentre subito dopo trovate uno scatto del marito durante una delle tante vacanze. Entrambi amano il mare. Proprio il mare, del resto, è al centro di una delle canzoni più belle di Luca, "Mare mare". Tra le sue passioni, anche l'interesse per i diritti civili, tanto che spesso condivide anche post in difesa delle minoranze.

Chi è il figlio Samuele Carboni

Nel 1999, si diceva, la coppia ha avuto un figlio: Samuele. Anche lui è estremamente riservato, tanto che sui social non pubblica mai immagini di se stesso, quanto invece alcuni scatti che vogliono sottolineare la sua passione per la natura e le escursioni: eccolo a bordo della sua jeep mentre si muove tra paesaggi bellissimi marini oppure strade più impervie in montagna. Mai ha rilasciato un'intervista, segno che non ha alcuna mira nel mondo dello spettacolo, ma ama immortalarsi durante i suoi tour, sempre munito della sua videocamera. Un amore per i viaggi che insomma il 25enne sembra aver preso dai genitori.

Samuele Carboni, figlio di Luca Carboni.