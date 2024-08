Madonna a Pompei, il tour negli scavi

Napoli - La lunga attesa dei fan, alcuni dei quali giunti da fuori Campania e presenti nella zona del parco archeologico già dalle 18, non è stata ripagata. Come previsto, Madonna, che ieri ha compiuto 66 anni, è arrivata agli scavi di Pompei per l'annunciata e tanto chiacchierata «visita privata» nella città che duemila anni fa fu seppellita dalla lava del Vesuvio e, come era trapelato dopo l'intervento del prefetto, l'ha fatto dall'ingresso di Porta Stabia, il più comodo per permettere una manovra tranquilla ai sei minivan più un'auto di scorta che componevano il corteo che dal porto di Marina di Stabia ha raggiunto Pompei.

Ma la popstar ha varcato il cancello d'ingresso, presidiato da un notevole schieramento di forze dell'ordine e polizia municipale, qualche minuto dopo le 22.30, ovvero almeno un'ora e mezza dopo quanto annunciato (l'arrivo di Madonna era dato tra le 20 e le 21), senza che l'artista abbia fatto alcuna «concessione» alla gente (il numero massimo dei presenti è arrivato a quota 200). Nemmeno quando i fan più sfegatati si sono avvicinati al varco d'ingresso scandendo a gran voce il suo nome, Madonna ha rivolto la sua attenzione ai presenti, scegliendo invece - scortata da una trentina di invitati, a partire dal fidanzato Akeem Morris - di tirare dritto e dirigersi verso i resti archeologici.

Ad attenderla un cicerone di eccezione, il direttore degli scavi Gabriel Zuchtriegel. È stato lui a portare in giro la popstar tra alcune delle bellezze del parco (tra quelle annunciate il quartiere dei teatri, la casa del Menandro e la Casa dei ceii). Per Madonna anche una capatina al Teatro Grande, il «pomo della discordia» di questa discussa visita programmata per il suo 66esimo compleanno: qui si era detto che potesse svolgersi una festa in grande stile con trecento invitati, per un «fitto» da 30.000 euro. La smentita del parco archeologico è arrivata solo diversi giorni dopo la fuga di notizie e soltanto alla vigilia del tavolo convocato in Prefettura. I fan, all'esterno, sono rimasti delusi: «Almeno un saluto dopo ore di attesa» mugugnava qualcuno di loro. C'è chi si affretta a ricordare invece che si trattava pur sempre di una visita privata. Madonna ha visitato l’area archeologica di Pompei, dove ha incontrato un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al progetto “Sogno di Volare”, promosso dal Parco Archeologico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco. Come reso noto durante l’incontro, l’artista ha deciso di sostenere il progetto, che vede i giovani impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica, finanziando tutto l’anno 2024/25, il quarto dall’avvio dell’iniziativa, tramite la sua fondazione “Ray of Light”. Quello che poche settimane fa ha avuto inizio come un’ipotesi di una visita serale, si è così trasformato in una partnership che mette al centro il futuro del sito archeologico e della sua “heritage community”. I ragazzi hanno dato una piccola prova del loro lavoro all’uscita dalla casa del Menandro, visitata insieme al direttore del sito, Gabriel Zuchtriegel, che ha fatto da guida. La tappa successiva è stata la casa dei Ceii, famosa per il grande affresco nel giardino con rappresentazioni di animali esotici e paesaggi idilliaco-sacrali, prima di approdare al Teatro Grande, scenario di altre performance artistiche e di un rinfresco a conclusione dell’itinerario.

Ieri la diva del pop e il suo gruppo di amici — fra cui il fidanzato ventottenne, il calciatore giamaicano Akeem Morris — le figlie Ester e Stella, il figlio Rocco e il suo papà Guy Ritchie si sono concessi una passeggiata sotto la luna nella città antica. Madonna è approdata in Costiera la sera del 14 agosto, proveniente da Portofino dove è stata ospite a villa Olivetta dai suoi amici Stefano Gabbana e Domenico Dolce. Dalla Liguria, con un jet privato è arrivata all’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e di qui si è spostata a Positano dove ha cenato in un ristorante di Montepertuso e dove la sera di Ferragosto ha assistito allo spettacolo dei fuochi d’artificio. Ieri alle 19 su uno yacht si è spostata verso Castellammare di Stabia e, di qui, ha raggiunto i blindatissimi Scavi di Pompei e attraversato a bordo di un van dai vetri oscurati il varco di Porta Marina Inferiore. Il figlio Rocco, in compagnia della fidanzata, negli ultimi due giorni è stato avvistato fra Capri e Nerano insieme con il couturier Francesco Scognamiglio — uno degli stilisti di riferimento di Madonna — in due ristoranti tipici. A Ferragosto ha pranzato da Aurora, prima di concedersi una passeggiata a Tragara in direzione belvedere Faraglioni, ieri a La Conca del Sogno in Costiera.