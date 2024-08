Gerardina Trovato sul palco: «Non abbandonatemi»

Caltanissetta - «Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente. E noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza». Gerardina Trovato lancia il suo appello sui suoi profili social (Instagram e TiKTok). L’artista catanese, in questi giorni, su intuizione del dj Sasà Taibi, nuovo manager della cantante, è tornata sui palchi della Sicilia per cantare i suoi successi degli anni Novanta (tre partecipazioni al Festival di Sanremo, 1993, 1994 e 2000). Gerardina Trovato ha attraversato un lungo periodo di buio che ha anche raccontato negli anni passati in alcune interviste. Aveva lei stessa, anni fa, parlato della depressione che l’aveva colpita, dei problemi economici e familiari. Ora, grazie a chi ha dimostrato di credere ancora in lei e ai social, è tornata a cantare. Lo ha fatto il 9 agosto a Realmonte, il 10 a Cerda e il 12 a Marianopoli. E oggi 17 agosto sarà a Bivona. L'artista, dopo la malattia e i problemi economici, sta provando a rilanciare la sua carriera artistica, dopo aver scoperto l'enorme affetto dei fan sui social.

L'avventura nella musica di Gerardina Trovato comincia nel '93, quando si classifica al secondo posto fra le nuove proposte di Sanremo con il brano Ma non ho più la mia città, alle spalle di Laura Pausini con La solitudine. La cantante torna al Festival in altre due occasioni, fra i big, portando a casa discreti posizionamenti in classifica e conquistando sempre il favore di critica e pubblico. Poi qualcosa si inceppa. I problemi economici e quelli di salute e per anni di lei non si sa più nulla. Ora torna a cantare e sui social scoppia la Gerardina mania. Tutti postano messaggi dedicati all'artista e dimostrazioni di affetto arrivano anche da tanti fan spagnoli. Ovunque si ascoltano le sue canzoni e tutti, anche i più grandi artisti del panorama musicale, si stanno mettendo in contatto con lei. I fan che non hanno mai dimenticato l'artista hanno dimostrato affetto e grande entusiasmo. Hanno compreso la sua storia e in tanti si stanno mobilitando per dare visibilità a Gerardina Trovato, che oggi ha 57 anni e vive a Modica. In questo momento Gerardina si sta esibendo in alcuni comuni siciliani e chissà che nel suo futuro non possa esserci di nuovo Sanremo. La gente lo chiede a gran voce: «Dopo tutto quello che ha passato, se lo meriterebbe. Sarebbe l'occasione giusta per far rinascere la grande artista che è sempre stata e che continua ad essere».