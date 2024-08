Alberto Matano in vacanza a Modica, sortita a Rosolini

Rosolini - Come ogni anno il giornalista Alberto Matano (Catanzaro, 1972) è in vacanza da amici nelle campagne di Modica. Nei giorni scorsi ha fatto una incursione a Rosolini, dove è stato riconosciuto dai titolari di una attività commerciale, che lo hanno accolto con grandi feste.

Il conduttore di Rai Uno ama soggiornare nella campagna che da Frigintini digrada verso Noto. Lo scorso febbraio aveva pubblicato una foto social della sua solitudine a Marzamemi, dove si era rifugiato in un weekend. Matano in vacanza col marito Riccardo Mannino e si gode un po' di relax prima della nuova stagione tv.

Alberto Matano è reduce da un anno particolarmente intenso di televisione, al timone de La Vita in diretta che, anche quest'anno, è stato uno dei contenitori più visti e seguiti del pomeriggio di Rai1. Il giornalista e conduttore tv, in compagnia del marito Riccardo Mannino è stato a Pantelleria, prima tappa, ormai da anni delle sue vacanze, per poi trasferirsi a Modica.