iPhone 16 avrà un nuovo pulsante

Manca circa un mese al lancio della prossima generazione di iPhone, ed è questo il momento dell'anno in cui le voci di corridoio e le indiscrezioni iniziano a farsi più insistenti, e probabilmente ad indicare anche qualcosa di maggiormente verosimile rispetto alle ipotesi circolate fino ad ora. Le ultime voci suggeriscono che iPhone 16 potrebbe introdurre una nuovo un pulsante dedicato alla cattura di immagini e video, che al momento sarebbe soprannominato internamente "Capture Button". Il Capture Button dovrebbe però essere un tasto multifunzione capace di rispondere a diversi tipi di input, tutti incentrati sulle operazioni fotografiche e con l'idea di replicare parte dell'esperienza che si può ottenere con una macchina fotografica tradizionale.

Secondo le informazioni al momento disponibili, l'utente potrà, con una leggera pressione sul Capture Button, attivare l'autofocus, scattare foto con una pressione più decisa e persino regolare lo zoom scorrendo il dito sul pulsante. La posizione prevista per questo nuovo pulsante è il lato destro del dispositivo, occupando quello spazio che attualmente è riservato all'antenna mmWave nei modelli statunitensi. Questa modifica comporterà un riposizionamento dell'antenna sul lato sinistro. La collocazione del Capture Button sul lato destro del dispositivo, e verso il basso, sembra essere pensata per agevolare la realizzazione di foto e video orientando il telefono in orizzontale, probabilmente anche con l'intenzione di invitare gli utenti a realizzare contenuti più adatti per la visualizzazione su Vision Pro. I rendering CAD e i mock-up mostrano il Capture Button su tutti i modelli di iPhone 16, ma non è da escludere che Apple possa decidere di integrarlo in maniera esclusiva solamente sulle versioni Pro