Yacht, il Savannah è a Panarea. FOTO. VIDEO

Isole Eolie - Nella rada di Panarea si è ormeggiato "Savannah" di 83 metri. Appartiene al miliardario svedese Lukas Lundin. Dispone anche di una sala con pavimenti trasparenti e vetrate dove si può osservare il fondale sottomarino, di una piscina da nove metri di lunghezza, un idromassaggio, un beach club completo di tutto, una stazione dj sul ponte, un barbecue, una palestra, una spa e un ascensore. Ospita 12 passeggeri con 24 membri d'equipaggio. Il Savannah è stato votato il miglior yacht a motore del 2016 al World Superyacht Awards.

Varato nel 2015 e alimentato con una motorizzazione ibrida composta da un singolo motore diesel, tre gruppi elettrogeni, batterie ed elica, che garantiscono un risparmio di carburante di circa il 30% rispetto ad altre barche delle stesse dimensioni. Il cantiere olandese infatti è da sempre molto attento all’impatto ambientale delle sue imbarcazioni e sta investendo molte risorse per mettere a punto yacht a zero emissioni, come richiede il mercato ormai da alcuni anni. Inoltre, Savannah si distingue per la forma aerodinamica dello scafo, che lo rende un’imbarcazione molto prestante oltre che bella da vedere. Un’ulteriore innovazione è poi rappresentata dalla sovrastruttura galleggiante e dalla lounge subacquea. savannah Savannah si contraddistingue per un design all’avanguardia, attento alla qualità della vita a bordo durante la navigazione. Firmato dallo studio De Voogt, lo stile di questo superyacht si è ispirato a elementi effimeri e naturali come il vento e la marea, forme eterne e al contempo in continuo mutamento, su cui lo scafo scivola e si apre allo spettacolo dell’acqua.