Maria Grazia Cucinotta, come essere bellissima a 55 anni

Mediterranea lei, mediterranea la sua dieta.

Maria Grazia Cucinotta (Messina, 1968) ha superato i cinquant’anni ma il suo fisico non sembra assolutamente risentire del tempo che passa. Siciliana di Messina, a Maria Grazia piace cucinare, ha un’alimentazione sana, variegata, con pochi grassi. Ma le piace anche andare al ristorante. Insomma, sembra proprio che il segreto di Maria Grazia Cucinotta sia l’equilibrio. Soprattutto a tavola, dove presta molta attenzione, anche perché, come da lei stessa dichiarato, non è mai stata una grandissima amante dello sport.

Se deve scegliere una dieta, non può che essere quella mediterranea. Nei suoi piatti come condimento usa solo olio extra vergine d’oliva a crudo e non possono mai mancare le verdure. La colazione per lei è un pasto importantissimo e sceglie sempre biscotti e tè verde cinese. A pranzo fa il pieno di carboidrati che preferisce evitare la sera, scegliendo un secondo a base di carne non essendo un’amante del pesce. E ogni tanto, come dessert, del buon gelato.

Se deve scegliere una dieta, non può che essere quella mediterranea. Nei suoi piatti come condimento usa solo olio extra vergine d’oliva a crudo e non possono mai mancare le verdure. La colazione per lei è un pasto importantissimo e sceglie sempre biscotti e tè verde cinese. A pranzo fa il pieno di carboidrati che preferisce evitare la sera, scegliendo un secondo a base di carne non essendo un’amante del pesce. E ogni tanto, come dessert, del buon gelato.

La Cucinotta cerca di ritagliare sempre del tempo per l’allenamento, con almeno mezz’ora di workout a corpo libero a casa. Inoltre, quando può, si concede anche qualche massaggio rilassante.