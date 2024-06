Scarpe, la moda delle Friulane

Un must-have dello stile meneghino che ha fatto il giro del mondo: tra le scarpe più popolari della primavera estate 2024 saltano all’occhio le friulane, un design tanto semplice ed economico quanto versatile. Tradizionalmente conosciute come calzature venete di origine contadina, hanno lasciato i piccoli borghi alla conquista delle capitali della moda internazionale, da Parigi a Barcelona fino a New York, dove recentemente sono state avvistate ai piedi di Katie Holmes (e non solo). Un simbolo di stile e comfort, capace di apportare un tocco di colore e charm anche alle mise più semplici. Dalla versatilità impareggiabile e un aplomb degno dei look da sciura chic, ecco come indossare e abbinare al meglio per outfit friulane 2024 impeccabili.

Le fiulane si presentano in vari modelli, dai classici in velluto a quelli in cuoio, arricchiti da dettagli come cuciture evidenti o minimaliste. La scelta del modello dipende molto dal contesto in cui si prevede di indossarle. Per un look giornaliero, le classiche fiulane in velluto, disponibili in una vasta gamma di colori, offrono quel tocco di eleganza discreta che non stanca mai. Per le occasioni più formali, si può optare per versioni in cuoio lucido o scamosciato, che aggiungono un senso di raffinatezza immediato al proprio outfit. Mentre se si desidera approcciare la tendenza in mondo originale si può virare verso i modelli Mary Jane, quelli con il bordo a contrasto, dalle stampa più fantasiose o con preziose chiusure gioiello e persino qualche centimetro di tacco.

Il vero divertimento nell’indossare le fiulane sta nell’abilità di abbinarle in modi sempre nuovi e sorprendenti. Per un outfit friulane semplice ma d’effetto, i design color pastello o neutri si sposano splendidamente con jeans a vita alta e una camicia bianca, creando un ensemble ideale per un pranzo fuori o una giornata in ufficio. Ma se si è alla ricerca di qualcosa di più formale, le si possono sperimentare anche sotto tailleur o gonne midi, sostituendole alle più viste ballerine o slingback senza tacco.

Se si desidera osare di più, perché non scegliere un paio di fiulane in un colore vivace come il rosso o il blu elettrico e abbinarle a pantaloni palazzo e una blusa morbida? Casomai optando per un immagini boho chic al passo con i trend PE 2024. Ma anche con set coordinato in lino per l’estate in spiaggia. Se si è innamorati dello stile solare delle nuove it-girl portoghesi, il consiglio è quello di mixare colori vitaminici con stampe e pattern di ogni tipo, valutando l’idea di acquistare le friulane leopardate, zebrate o comunque più originali possibili. O ancora, sotto abiti lunghi fino alle caviglie, come quello di Kaia Gerber per un look bonton ma al tempo stesso cool. E quando arriva l’inverno, una paio di calze in contrasto o collant e via!