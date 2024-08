Francesca Chillemi allo scoperto con il nuovo amore Eugenio Grimaldi

Capri - La siciliana Francesca Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, 1985) ed Eugenio Grimaldi insieme a Capri. Il settimanale “Gente” pubblica la prima foto dell’attrice con il 38enne rampollo di una famosa famiglia di armatori napoletani. Da tempo si rincorrevano le voci di crisi tra la ex reginetta di bellezza e il compagno Stefano Rosso, ora arriva la conferma ufficiale del nuovo amore. Francesca ed Eugenio sono stati paparazzati durante un’uscita in scooter mentre si trovavano in vacanza.

I fotografi di “Gente” hanno paparazzato Francesca Chillemi sull’isola di Capri con Eugenio Grimaldi con uno scooter giallo. L’attrice indossa un bikini marrone, un paio di short in denim e una camicia slacciata. Il rampollo ha un paio di sneaker ai piedi, tshirt, bermuda e cappellino in testa. Entrambi si nascondono dietro gli occhiali da sole ma non sfuggono ai flash. E’ la prima immagine che documenta la nuova love-story della ex Miss Italia, dopo che le indiscrezioni si susseguivano da tempo.

Prima di Eugenio Grimaldi, Francesca Chillemi ha fatto coppia con Stefano Rosso, figlio del patron di un famoso brand di abbigliamento. La coppia ha una figlia Rania. Sempre discreti e poco inclini alla mondanità hanno vissuto la loro relazione, cominciata nel 2015, senza mai esporsi troppo ai flash. Attrice molto amata, nonché protagonista della serie “Viola come il mare”, la Chillemi era stata assente alla festa del suocero e proprio allora avevano iniziato a circolare le voci di crisi con lo storico compagno. Dall’amore tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso nel 2016 è nata Rania. “E’ importantissima nella mia vita. Mi ha messa davanti a una crescita importante perché è questo che i genitori fanno nei confronti dei figli: crescono” ha raccontato la ex Miss Italia. “Da quando era piccola ha iniziato a venire con me sui set e l’ha vissuta come una cosa normale. Poi ha iniziato a vedere che oltre al set c’è anche una messa in onda. Una volta, durante un pigiama party con le amiche, si è messa a piangere quando ha visto che venivo arrestata in tv”, aveva detto l’attrice a “Verissimo” raccontando la sua vita da mamma.

Tante volte si è parlato di una passione tra Francesca Chillemi e Can Yaman. I due sono protagonisti di “Viola come il mare” e trascorrono molte ore insieme per registrare la fiction. Atteggiamenti complici e foto avevano fatto ipotizzare un flirt in corso, ma non è mai arrivata alcuna certezza. Anzi. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva chiarito: "Recentemente Can Yaman ha dichiarato che se trovasse una persona bella e giusta come Francesca Chillemi penserebbe di costruire una famiglia. Come lo hai stregato?” è stata la domanda a cui la Chillemi ha risposto: “Non sono io che l’ha stregato, ma Viola. Lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto". Ma se lei ha schivato il gossip, ancora peggio ha fatto Yaman rilanciando: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse il contrario”.