Ornella Muti sarà nonna per la quinta volta: "Non l'avrei mai detto ma adoro fare la nonna"

Ornella Muti diventerà nonna per la quinta nonna. Ad annunciarlo è la stessa attrice, 69 anni, a Verissimo: "Nascerà una femminuccia". "Non l'avrei mai detto ma adoro fare la nonna", aggiunge Ornella Muti che a Verissimo presenta il primo nipote Akash, 28 anni, figlio di Naike Rivelli. Ornella Muti è anche nonna di Alessandro e Giulia - figli di Carolina - , ed Edoardo, figlio di Andrea. Parlando dei nipoti, l'attrice aggiunge: "Mi piace passare del tempo con loro. Sono pieni di domande, ti stimolano. È veramente qualcosa di speciale". Akash ha un bellissimo rapporto con la nonna: "Da piccolo la chiamavo mom - mamma in inglese - perché sentivo che la chiamavano così mia mamma e i miei zii che quando sono nato erano piccoli. La nonna mette sempre la famiglia al primo posto. Nonostante siamo tanti, la mattina ci svegliamo con un suo messaggio. Quando abbiamo bisogno di lei, c'è sempre".

