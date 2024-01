Paola Perego operata per un tumore al rene

Paola Perego è stata operata. Ha postato una foto dall’ospedale rivelando di essere stata sottoposta a un intervento per un tumore, con l’asportazione di una parte del rene: «Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita», ha scritto la conduttrice, 57 anni.

Stupore e apprensione fra i suoi fan, visto che l’annuncio è arrivato poche ore dopo l’ultima diretta domenicale di «Citofonare Raidue», in cui Paola Perego era andata in onda come di consueto, senza far trapelare alcuna avvisaglia. La conduttrice, evidentemente ricoverata e in convalescenza, ha colto l’occasione della sua malattia per sensibilizzare i follower su quanto sia fondamentale tenersi controllati per poter arrivare a diagnosi precoci di eventuali patologie.

Tanti i messaggi di auguri da parte di colleghi e fan sotto il post di Perego, a partire da Simona Ventura, sua compagna di avventura in «Citofonare Raidue», che le ha scritto «forza Paola». Anche Ezio Greggio le ha mandato lo stesso incoraggiamento, mentre Mara Venier le ha espresso vicinanza con un cuore rosso. Lorella Cuccarini le ha inviato «un abbraccio forte» e, oltre a lei, Paola Turci, Francesca Barra, Carmen Russo, Elisabetta Gregoraci sono solo alcuni dei personaggi che le si sono stretti intorno.