Shakira rivela le origini siciliane. Il mistero del cognome Pisciotti. VD

“La musica di Shakira è inimitabile perché è dotata di un ritmo che nessun altro può reggere come lei. Data la giovane età e la sua innocente sensualità, debbo convenire che la sua musica è una sua invenzione”.

Gabriel García Márquez

Quando Gabriel García Márquez disse di essere innamorato della connazionale Shakira, più di qualcuno storse il naso, pensando che con la vecchiaia i freni inibitori del narratore di Cent’anni di Solitudine e di Cronaca di una Morte Annunciata fossero scivolati via.

“Gabo” aveva ragione in verità.

La 46enne Shakira è quella cosa lì, una forza della natura, travolgente e sensuale. Con innocenza, dote rarissima.

In rete è ri-balzata fuori da qualche giorno una intervista di Pippo Baudo, del 2009, in cui Shakira dice che nelle sue vene scorre sangue italiano, e poi precisa “siciliano”. Il cognome di uno dei suoi avi, non sappiamo chi, è “Pisciotti”, racconta la cantante colombiana, il cui vero nome è Shakira Isabel Mebarak Ripoll, figlia dell’oggi 91enne William Mebarak Chadid e di mamma Nidia del Carmen Ripoll Torrado. I nonni paterni si chiamavano Alberto Mebarak Spath e Isabel Chadid Baizer. Andando indietro, nella genealogia, non si trova traccia di alcun “Pisciotti”.

I genitori della mamma di Shakira si chiamavano Tomas Eduardo Ripoll Jimenez e Josefina Torrado Núñez. Andando a ritroso nessun Pisciotti anche in questa linea di genealogia.

Chi sono i “Pisciotti” di cui parla Shakira e che rapporto di parentela, a questo punto non immediato, hanno con la cantante al centro del gossip mondiale legato alla sua ultima canzone in cui accusa il suo ex Piquè di averla tradita scambiando "una Ferrari per una Twingo"?

Forse dovremo chiederlo a lei.