Toni Pellegrino e il suo team siculo-pugliese alla Milano Fashion Week

Catania - Il mondo della moda sta facendo tappa all’ombra della Madonnina con la Milano Fashion Week settembrina. Anche per questa stagione Toni Pellegrino sarà impegnato nella direzione di alcuni backstage. Due gli appuntamenti coordinati da MKS Milano in cui l’hairstyle porterà la sua firma: il “Beyond the Claim Sustainable Fashion Show” e la sfilata di J. Salinas. Start venerdì 20 alle 17 al Museo della Scienza e della Tecnologia con l’evento organizzato dalla World Sustainability Organization che porterà in passerella tredici brand certificati “Friend of the Earth”, provenienti da sette nazioni, con un comune denominatore: ridefinire la sostenibilità nella moda mettendo in campo creatività e grandi qualità artigiane.

Restando in tema di preziosa artigianalità, il secondo appuntamento in calendario per Pellegrino sarà sabato 21 con il designer peruviano J. Salinas che presenterà la collezione SS25 alle 15 presso la Sala delle Cariatidi, al Palazzo Reale.

“Milano e la Moda riservano sempre un’incredibile carica di energia e dirigere un backstage è sempre un’emozione. In particolare quest’anno – dice l’hairstylist siciliano - che segnerà, per alcuni dei miei ragazzi, il debutto dietro le quinte di un evento così importante. Far crescere un team è un lavoro lento e impegnativo, ma è anche una profonda gioia e una grande soddisfazione”.

Al fianco di Toni Pellegrino lavorerà un team siculo-pugliese formato da Gessica Maltese, Salvo Peluso, Salvo Castiglione, Richard D’Aquino, Miguel Dambra, Emanuela Aversa, Manuela Perrucci e “i debuttanti” Giuseppe Marletta, Michele Crisci, Ausilia Collemi, Ilenia Cappitta, Marika Liggieri e Luigi Martiradonna.