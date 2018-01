Violenta grandinata a Sampieri, danni alle serre. FOTO

Scicli - Si è abbattuta questa mattina intorno alle 10.00 una violenta grandinata a Sampieri, frazione marinara del comune di Scicli. Chicchi di grandine grandi poco meno di una noce, spiaggia e strade ricoperte da uno strato di ghiaccio e parecchi danni alle strutture serricole: non si vedeva da molto tempo una grandinata così violenta in una zona di mare.

Per il momento, non si registrano danni a persone ma solo in alcune aziende dove risultano essere state scoperchiate alcune strutture serricole. Subito dopo la grandinata si è abbattuto anche un violento temporale.