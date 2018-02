Comiso, si presenta il libro di Marta Galofaro

Comiso - Sarà presentato sabato 3 marzo alle 17:00 presso la libreria Mondadori di Comiso, in via Generale Amato 118, il libro della scrittrice Marta Galofaro. Un divertente pomeriggio per bambini, ragazzi e famiglie arricchito dalle letture animate da "La famiglia B - una normale e gentile famiglia alle prese con l’incredibile (o quasi) vita di tutti i giorni". Scoprirete questo nuovo libro insieme all'autrice Marta Galofaro, alla giornalista Valentina Maci e ascolterete le avventure della famiglia B dalla voce di Lella Lombardo.

I B sono una famiglia incredibilmente normale. Eroi di tutti i giorni che affrontano ogni giorno le sfide ordinarie della vita reale con straordinaria saggezza. Ci sono mamme e papà che fuggono le spinose domande di cui è capace un bambino e ci sono i bambini che fanno solo domande semplici: ma non i B. I B hanno coraggio, i B sono accoglienti, i B hanno pazienza, amano la natura e tutta l’umanità. I B con semplicità affrontano argomenti come l’inquinamento, lo sviluppo sostenibile, le migrazioni, l’abbandono degli animali. I B: semplicemente eccezionali! La famiglia B, edito da Giovannelli Edizioni si è classificato quarto al concorso Floc, l’amico dei bambini e dei ragazzi.

Il disegno in copertina è dell’artista comisana Enza Cantelli, la sinossi della scrittrice Amelia Colanton, nome de plume di Antonella Amico.



Marta Galofaro, è nata e vive a Comiso. Si è laureata in lettere classiche all’Università degli Studi di Catania e insegna letteratura e storia. Ha presentato con note critiche su catalogo diverse esposizioni. Ama scrivere e ha anche pubblicato alcune liriche per la casa editrice ‘Pagine’. Collabora con la rivista di letteratura ‘Leggere: tutti’. Se volete conoscerla meglio andate sul blog https://www.marta-galofaro.net