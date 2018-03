Pozzallo, sopralluogo alla stazione passeggeri

Pozzallo - Sopralluogo del commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, Salvatore Piazza, accompagnato dal dirigente del settore ‘Lavori Pubblici e Infrastrutture” Carlo Sinatra, a Pozzallo, per verificare lo stato dei lavori della costruenda stazione dei passeggeri che è in fase di ultimazione e che si conta di inaugurare nel giro di un paio di mesi al massimo.

Prima di visitare il cantiere dove erano al lavoro gli operai della ditta appaltatrice che stanno ultimando la pavimentazione della struttura, il Commissario straordinario Piazza ha reso visita al Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo Andrea Zanghì col quale sono state affrontate anche le questioni relative all’insabbiamento del porto piccolo di Pozzallo di cui nelle stesse ore si stava svolgendo la conferenza dei servizi per procedere ai lavori con la draga messa a disposizione dal Libero Consorzio Comunale. All’incontro ha partecipato pure il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ha sottolineato la sinergia istituzionale con l’ex Provincia di Ragusa sui temi dell’infrastrutturazione del territorio pozzallese.

Successivamente si è proceduto al sopralluogo insieme al Comandante Zanghì e allo stesso sindaco Ammatuna presente pure il delegato dell’impresa che ha assicurato che in settimana si completeranno i lavori di pavimentazione e la prossima settimana verranno installate le vetrate della stazione passeggeri e i servizi igienici, per poi avviare i lavori per l’impianto di condizionamento. Il Commissario Piazza ha definito un crono programma dei lavori che seguirà personalmente per accelerare il completamento della struttura ritenendo che la stessa per la prossima stagione estiva deve essere operativa. Il sindaco Ammatuna ha posto anche il problema della gestione della stessa una volta completata.

“Ho avuto modo di verificare lo stato dei lavori della stazione passeggeri – afferma il Commissario Piazza – e constatare che si è nella fase delle rifiniture. Una volta collocate le vetrate, la struttura si potrà dire completata. I tecnici mi hanno relazionato delle difficoltà avute per ottenere l’accreditamento delle somme del progetto per un ‘corto circuito’ burocratico tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione siciliana e Cassa Depositi e Prestiti ma sto seguendo con attenzione tutto l’iter perché è mia intenzione non perdere un giorno per completare l’opera. La ditta mi ha informato della tempistica per completare l’opera e sulla quale vigileremo costantemente insieme al dirigente del settore tecnico”.

Anche il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, presente al sopralluogo, si è dichiarato soddisfatto della sinergia in atto col Libero Consorzio Comunale di Ragusa. “Il sopralluogo di oggi con il commissario Piazza – afferma Ammatuna – è stato importante per fare il punto sullo stato dei lavori della stazione passeggeri ma anche per discutere delle altre opere, come la bretella di collegamento del porto di Pozzallo con l’autostrada Siracusa-Gela. Abbiamo constatato che i lavori proseguono con un buon ritmo ed entro la stagione estiva la stazione passeggeri potrà essere operativa, Il completamento e la piena operatività della stazione passeggeri costituiscono un ulteriore passo in avanti per il definitivo decollo del porto di Pozzallo.