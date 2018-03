Arriva la primavera a Scicli e cominciano le passeggiate di Tanit

Scicli - L’Associazione culturale sciclitana, che dalla sua nascita ha disegnato nuovi percorsi culturali all’interno della città, a partire dai giorni di svolgimento della Cavalcata di San Giuseppe, porterà abitanti di Scicli e ospiti viaggiatori alla scoperta di angoli sconosciuti della cittadina barocca.

Si comincia quindi sabato 17 marzo quando, con raduno in Piazza Italia di fronte la Chiesa Madre e doppia partenza alle 10.30 e 15.00, si andrà alla scoperta dei quartieri Altobello e San Giuseppe, protagonisti della meravigliosa infiorata a cavallo. La passeggiata culturale sarà poi replicata il giorno dopo, domenica 18 marzo, con partenza alle 10.30.

La Domenica delle Palme, invece, il 25 marzo, nell’ambito della Primavera Diffusa promossa da Sicilia Ospitalità Diffusa, Tanit replicherà un suo classico andando, cioè, alla scoperta delle chiese rupestri. Raduno alle ore 10.00 presso il Museo dell’Antica Farmacia Cartia e partenza in direzione di alcuni dei tesori nascosti più preziosi di Scicli.

Infine, il ciclo delle passeggiate di marzo si concluderà con uno dei grandi classici di Tanit e, cioè, il Cammino Sacro dedicato al Beato Guglielmo, ormai entrato a far parte del circuito regionale di Vie Sacre Sicilia; per chi volesse seguire le orme dell’eremita medievale, l’appuntamento è per sabato 31 marzo alle 15.00.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere una e-mail a tanitscicli@gmail.com o chiamare il 3388614973 (WhatsApp line).