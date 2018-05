18 candidati a sindaco in provincia, ma solo 4 ce la faranno. E' record

Ragusa - 18 candidati a sindaco nei comuni in cui ci saranno le amministrative il prossimo 10 giugno, ma solo 4 saranno i sindaci elettini. Un migliaio circa, invece, i candidati dei 4 comuni che corrono nei rispettivi consigli comunali. Ed è record: si tratta, infatti, del numero più alto mai registrato in provincia di Ragusa, dove concorrono 510 candidati distribuiti su 23 liste per i 24 posti di consigliere comunale. A Modica sono 247 gli aspiranti consiglieri e 11 liste, A Comiso sono 15 le liste e 200 consiglieri e ad Acate sono in tutto 36 candidati su tre liste. Il secondo turno di ballottaggio è in programma il 24 giugno e vale solo per i sindaci nel caso nessuno superi la quota minima del 40%. Solo ad Acate, comune inferiore ai 15.000 abitanti, è previsto il turno unico a prescindere dal risultato.

LE LISTE



RAGUSA



Peppe Calabrese: Pd, Territorio, Ragusiamo, Io Resto Qui, Pericentro



Peppe Cassi: Peppe CasSindaco, Ragusa Fuori dagli schemi, Movimento Civico Ibleo, e Fratelli d’Italia



Maurizio Tumino: Maurizio Tumino Sindaco, Ragusa Creativa, Insieme, Forza Italia



Carmelo Ialacqua: Città Futura



Antonio Tringali: M5S



Peppe Cassì: Peppe CasSindaco, Ragusa Fuori dagli Schemi, Movimento Civico Ibleo e Fratelli d´Italia



Giorgio Massari: Ragusa Prossima, Cantiere Democratico, Ragusa Bene Comune



Sonia Migliore: Duepuntozero, Chiama La Città, Cambiamola Ora, Progresso e Futuro, Ricostruire Ragusa

MODICA



Ignazio Abbate: Modica 2018, Noi Insieme per Modica, Fare Modica 2018 e Modica Est



Gabriele Amore : Lega- Noi con Salvini Modica, Forza Italia e Fratelli D’Italia.



Carlo Cartier: M5S



Salvatore Poidomani: Lista Civica Modica 2038, Partito Democratico e Cento Passi

COMISO

Filippo Spataro: Pd, Avanti Cosi, Lista Spiga, Territorio, Articolo Uno, Comiso nel Cuore



Maria Rita Schembari: Comiso Vera, Diventerà Bellissima, Prima Comiso, Forza Italia, Fratelli D’Italia



Patrizia Bellassai: M5S



Pippo Digiacomo: Digiacomo sindaco, Comiso Futura, Cento Passi, Grande Comiso

ACATE

Rispettive liste collegate a Giovanni Di Natale, Vito Cutrera del M5S e Giovanni Fracanzino del Pd