Rapinarono un connazionale in campagna, arrestati tre rumeni ad Acate

Acate - Sono stati arrestati questa notte dai carabinieri ad Acate tre rumeni, accusati di diversi furti in campagna. Ai tre è stata applicata la custoria cautelare in carcere, provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa, dott. Giovanni Giampiccolo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Santo Fornasier. Si tratta di tre persone, tutte pregiudicate e tutte residenti in Contrada Macconi: Bonculescu Irinel Jean, 33 anni, Mocanu Vasile, 27 anni, e Petras Adrian, 30 anni.

L’operazione conclude una complessa attività investigativa iniziata nell’immediatezza della commissione di una rapina, avvenuta nella serata del 6 maggio scorso, lungo la Strada Consortile Case Serre, quando tre uomini di nazionalità straniera a bordo di un’autovettura avevano avvicinato la vittima, un cittadino rumeno di 23 anni, che stava transitando con la propria bicicletta per fare rientro a casa, facendolo salire con la forza. Il malcapitato era stato colpito con calci e pugni e gli era stato così sottratto il portafoglio, contenente 25 euro in contanti.

Successivamente, gli aggressori lo portavano in località Baia Dorica, a Scoglitti, dove, dopo averlo nuovamente picchiato selvaggiamente, lo avevano abbandonato. Grazie al soccorso della sorella della vittima, avvertita con mezzi di fortuna dal 23enne, il giovane era stato trasportato all’Ospedale Guzzardi di Vittoria, dove veniva riscontrato affetto da traumi contusivi multipli al volto ed escoriazioni sparse su tutto il corpo, con una prognosi di 20 giorni.



Grazie alle testimonianze di alcune persone e ai filmati delle telecamere di alcuni immobili limitrofi ai luoghi dove erano stato commessi i reati, si è potuti risalire alla vettura utilizzata, una Lancia Y vecchio modello, e di delineare le fattezze somatiche dei presunti responsabili, mediante appositi riconoscimenti fotografici. I tre rapinatori sono stati associati già dalle prime luci dell’alba alla Casa Circondariale di Ragusa.