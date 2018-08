Extracomunicati si denundano, spiaggia in rivolta a Pozzallo

Pozzallo - Tre extracomunicati si sono denundati domenica scorsa a Raganzino, località di Pozzallo. Hanno deciso, infatti, di fare il bagno nudi, spogliandosi davanti a tutti, in barba agli altri bagnanti presenti. Alcune persone, accortesi della situazione, hanno chiesto ai tre ragazzi di rivestirsi, vista anche la presenza di numerose famiglie con bambini.

Per carità, nessuno si scandalizza, ma esistono spiagge per nudisti proprio per chi ha questa esigenza. I tre, secondo quanto dichiarato dai bagnanti presenti, hanno spiegato di non possedere dei costumi e che gli unici indumenti che avevano erano le mutande e che avevano deciso di non usarle per non bagnarle.

Hanno anche affermato per loro è normale fare il bagno nudi, in quanto si userebbe così nei loro paesi d'origine. Una segnalazione è stata comunque inviata al Comune di Pozzallo, chiedendo maggiori controlli.