Il borgo più bello è Petralia Soprana

E' ancora siciliano il borgo più bello d'Italia: Petralia Soprana ha infatti vinto la finale del Borgo dei Borghi su Rai 3 precedendo Subiaco (Lazio), Mel (Veneto) e Guardagrele (Abruzzo). Petralia ha vinto grazie al televoto e alla valutazione della giuria composta da Philippe Daverio, Filippa Lagerback e Mario Tozzi.

Festa grande in paese con l'appello del sindaco che è stato dunque ascoltato: "Serve un ulteriore sforzo - aveva detto Pietro Macaluso - per portare in vetta la Sicilia, le Madonie e Petralia Soprana. C'è bisogno di tutti e soprattutto della voglia di fare qualcosa di concreto per la propria terra come potrebbe essere anche votarla. Petralia Soprana ci crede e spera in tutti siciliani e non solo".

Erano venti i borghi finalisti più votati online che si contendevano l’ambito trofeo in rappresentanza delle venti regioni italiane. Oltre ai quattro comuni citati sono passati anche Poppi, Lovere, Bosa, Mezzano, Morano Calabro, Massa Martana, Garessio, Castelpetroso, Otranto, Dozza, Avile. Acerenza, Moneglia, Monteverde, Corinaldo, Palmanova.

L’appuntamento con l’ultima appassionante sfida è stato condotto da Camila Raznovich affiancata dalla giuria presieduta da Philippe Daverio, con Filippa Lagerback e Mario Tozzi. La kermesse televisiva era chiamata a eleggere il borgo più bello a conclusione di una competizione che ha visto ai nastri di partenza la partecipazione di sessanta centri italiani, da nord a sud passando per le isole. Ultima grande serata tv costellata di bellezza, storia, arte e natura per seguire la finalissima dei venti gioielli italiani, a conclusione di un viaggio straordinario dentro l’Italia.