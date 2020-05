Come accelerare la crescita dei capelli con la ricetta fai da te

I vostri capelli sembrano sempre corti e non riuscite a raggiungere quella lunghezza da Raperonzolo che tanto amate? La visita dal parrucchiere è qualcosa che nessuna persona amante dei capelli lunghi vorrebbe fare. Bene siete nel posto giusto vi daremo il rimedio per accelerare la crescita dei capelli con la ricetta fai da te a casa. Il metro di giudizio di questo specialista sembra appartenere a un altro mondo e bastano poche sforbiciate per dire addio a ben più capelli di quanto preventivato. Per fortuna i capelli crescono abbastanza in fretta da soli ma ci sono dei trucchi per accelerare crescita capelli. Come far crescere i capelli più velocemente? È una delle domande che sicuramente che molti di voi si saranno sarai posti. Secondo molte ricerche la crescita del pelo avviene nella fase di anagen che ha una durata da 2 a 6 anni e il tasso giornaliero di crescita è in media di 0,35 mm al giorno. Poche persone sanno che anche l’alimentazione ha un forte impatto sulla ricrescita dei capelli. In particolare le proteine contenute in uova, carne, soia, legumi, pesce e frutta secca sono fondamentali. Queste stimolano la produzione di globuli rossi, questi ultimi responsabili del nutrimento dei follicoli piliferi. Importante è assumerne nelle dosi consigliate dalla dieta giornaliera altrimenti non ci sarà alcun effetto. Anche la vitamina D e l’omega-3 sono consigliati, questi nutrienti sono assimilati in grandi quantità dalle donne del Nord Europa e infatti i loro capelli sono lunghi, forti e sani.

Come accelerare la crescita dei capelli? i rimedi naturali e le strategie per far crescere i capelli velocemente. A chi non piace avere capelli folti, lunghi e sani? Non vi è dubbio, sfoggiare una chioma forte e lunga, è il punto di forza della bellezza di tantissime donne. Purtroppo, non sempre i capelli crescono alla velocità desiderata; non mancano poi alcuni problemi quali caduta, debolezza o altre malattie dei capelli che ne impediscono la normale crescita.

Hai mai pensato ad un modo per accelerare la crescita dei capelli? Il rimedio fai a te

Se la risposta è si eccovi come fare una ricetta naturale, semplice e veloce a casa con ingredienti che possedete sicuramente. Dovreste provare ad usare questo shampoo naturale a base di bicarbonato di sodio per migliorare la crescita dei capelli e rafforzarli. Vi abbiamo già parlato in un altro articolo di come mantenere i capelli sani e lucenti. Se avete provato ad utilizzare una maschera naturale fatta in casa per trattare i vostri capelli, potreste aver notato i suoi meravigliosi effetti. Il bicarbonato di sodio è un ingrediente perfetto da utilizzare quando si prepara un rimedio naturale. Per vedere risultati visibili, però è necessario utilizzare questo shampoo naturale per almeno un mese ad ogni lavaggio.

Quali sono i vantaggi dell’uso del bicarbonato di sodio sui capelli? Il bicarbonato di sodio è un eccellente esfoliante che aiuta a liberarsi dalle cellule morte della pelle e stimola la circolazione sanguigna. Di conseguenza, vostri capelli hanno la possibilità di crescere più velocemente perchè il cuoio capelluto sarà pulito, sano e stimolato.

Non gettate via l’acqua del riso, ecco due ricette di bellezza fai da te che funzionano davvero. E’ un rimedio inoltre che dona volume ai capelli e li lascia setosi, lucenti e più lunghi. Senza ulteriori indugi, eccovi il tutorial per sapere come accelerare la crescita dei capelli:

Ingredienti per preparare uno shampoo al bicarbonato di sodio avrai bisogno di: una scatola di bicarbonato di sodio, una bottiglia di aceto di mele, una bottiglia vuota.

Modo di preparazione: Se avete i capelli corti, dovreste mescolare 60 g di bicarbonato di sodio con 1 tazza di acqua calda, ma se i vostri capelli sono lunghi, dovreste mescolare 120 g di bicarbonato di sodio e 2 tazze di acqua calda. Potete conservare questo medicinale in una bottiglia e usarlo ogni tre giorni.

Come si utilizza? Applicate questo rimedio sui capelli e lasciarlo per cinque minuti. Quindi lavate i capelli con cura e utilizzare un balsamo. Spazzolare i capelli più volte al giorno. Questo semplice rimedio fai da te vi farà crescere rapidamente i capelli, ma assicuratevi di utilizzare questa miscela più volte in un mese, poiché i vostri capelli hanno bisogno di tempo per abituarsi a questo trattamento naturale. Create il tuo shampoo senza usare sostanze tossiche – Vi servirà solo il bicarbonato

Come accelerare la crescita dei capelli? Consigli naturali. Spazzolare i capelli più volte durante la giornata, aiuta a stimolare la circolazione sanguigna nella zona del cuoio capelluto: questo significa favorire il trasporto dei nutrienti verso i follicoli piliferi. Per questa operazione, preferite una spazzola a setole morbide. Altro consiglio è quello di massaggiare i capelli due volte al giorno, preferibilmente nelle ore notturne.

No ai lavaggi frequenti. Chi ha problemi di capigliatura grassa tende a lavare i capelli tutti i giorni, niente di più sbagliato! Questa cattiva abitudine non consente ai capelli di riprendersi dall’effetto delle sostanze chimiche usate durante il lavaggio. I capelli vanno lavati al massimo 2 o3 volte a settimana onde evitare di alterare il pH naturale del cuoio capelluto.

Tagliare le punte. D’istinto, si è portati a pensare che tagliare spesso le punte possa compromettere la regolare crescita dei capelli, in realtà si tratta di un passaggio essenziale per ottenere una chioma forte e sana. Il deterioramento delle punte provoca un impatto negativo sul resto del capello e ne impedisce la crescita naturale. Tagliare con regolarità questa zona danneggiata del capello, ne facilita l’ossigenazione dai follicoli piliferi e ne stimola la crescita.

Come accelerare la crescita dei capelli? Con l’olio d’oliva. L’olio d’oliva è un valido alleato nella crescita dei capelli; nutre il cuoio capelluto e dona ai capelli tutti i nutrienti essenziali. Per l’applicazione basta riscaldare un po’ di olio d’oliva e poi passarlo su tutti i capelli con un massaggio leggero: il massaggio va fatto sui capelli non sul cuoio capelluto.

Olio di semi di lino. L’olio naturale che si ottiene dai semi di lino ha un’elevata fonte di acidi grassi essenziali, sostanza essenziale per la salute dei capelli. Ingerirlo e applicarlo in maniera diretta sui capelli, aiuta a favorirne la crescita e a riparare i danni causati dagli agenti esterni.

Aceto di mele. Anche l’aceto di mele è un prezioso alleato dei capelli anche per chi ha problemi di forfora; basta preparare una soluzione composta da parti uguali di aceto di mele e acqua da applicare su tutti i capelli dopo il lavaggio normale.

Acqua alla cipolla. Così come l’aceto e alcuni oli vegetali, la cipolla stimola la crescita naturale dei capelli, donando brillantezza. Per l’applicazione basta cuocere qualche cipolla in una pentola con acqua abbondante. Dopo l’ebollizione, filtrate il liquido. Usate l’acqua ottenuta per sciacquare i capelli e poi lavarli con il solito shampoo.