La Balivo alle Egadi per il matrimonio della sorella

Favignana - L'occasione per visitare Favignana e Levanzo è stata data alla famiglia Balivo dal matrimonio di Sarah, una delle due sorelle di Caterina, l'ex conduttrice di Vieni da me. Caterina Balivo è rimasta folgorata dalla bellezza delle due isolette delle Egadi tanto da dedicare, sul suo profilo Instagram, diversi post alle due location scelte dalla sorella architetto per il matrimonio con Piero Cicconi. La conduttrice, che per il prossimo anno ha scelto di fermarsi nella sua attività televisiva, è arrivata in Sicilia con il marito Guido Maria Brera e i due figli, Guido Alberto e Cora. «Posti magici», ha commentato sui social e ancora: «In Sicilia ogni angolo è storia come tutto il nostro Paese, evviva l’Italia». Un'occasione la festa di famiglia per fare qualche giorno di vacanza nelle splendide acque di Favignana e Levanzo dopo essere già stata all'Isola del Giglio.