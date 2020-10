I tagli 2020-21, i capelli medi e la nuova tendenza

Dai bob romantici al caschetto medio scalato o asimmetrico, ecco i tagli capelli medi inverno 2020 2021 di tendenza a cui ispirarsi.

Corti, medi o lunghi avete già scelto come saranno i vostri capelli in vista dell'inverno 2020-21? Il macro trend dei tagli capelli 2021 saranno gli haircut medi e in particolare il caschetto. Pratico, di carattere e personalizzabile il carré spazia dallo stile spigoloso per un look più audace a quello scalato che addolcisce i lineamenti. La lunghezza del caschetto ed eventuali frangia o ciuffo e sfumature o colori a contrasto, infine, sono le opzioni studiate su misura dai migliori hairstylist per riequilibrare e armonizzare qualsiasi forma di viso.

I tagli capelli medi inverno 2020 conquistano per stile e femminilità, scalati, geometrici, moderni o dalle vintage vibes. Dai bob cut sfilati ai long bob più sbarazzini, dal caschetto medio anni ’60 agli hairstyle medio lunghi più romantici, hair stylist internazionali e parrucchieri italiani puntano a stupire in vista dei mesi freddi. Ma scopriamo insieme tantissime idee sulle tendenze tagli capelli medi inverno 2021 da non perdere assolutamente.

Le tendenze tagli capelli medi per l'inverno 2020-21

I tagli capelli medi 2020-21 dallo streetstyle di Londra, New York, Milano e Parigi ci invitano al cambiamento, a osare nuovi volumi, sfumature, scalature o tagli netti. A fare scelte che valorizzano il viso, scaldano il cuore e ci mostrano/svelano nuovi orizzonti.

I tagli medi 2020-21 celebrano la femminilità

Sbarazzini, raffinati, con tocchi retrò preppy, i tagli medi inverno 2020-21 di tendenza celebrano le mille sfaccettature della femminilità moderna. Se hairstylist come Davines tornano a premiare il caschetto alla francese strutturato con frangia corta alla Jane Birkin, Kemon punta l’attenzione su tagli scalati più romantici con riga al centro. Il classico bob cut viene vivacizzato da sfilature accentuate per dare dimensione alla chioma. A chi ha un debole per le chiome medio lunghe si rivolge Jean Louis David con i suoi tagli di capelli medi inverno 2020 bohemien dai riflessi leggeri. Framesi invece punta su accenti anni ’60 briosi per i suoi hairstyle con frangia alla pari perfetti per nascondere le orecchie a sventola a focalizzare l'attenzione sullo sguardo. Avrete l'imbarazzo della scelta tra i tagli degli hairlook più belli e alla moda da sfoggiare nella stagione fredda. Siete pronti a cambiare il vostro look? E se tra lunghi o corti proprio non vi decidete, il taglio medio farà al caso vostro e sarete di tendenza per la stagione 2020-21.