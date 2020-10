Cosa è possibile fare dopo le 18

Roma - Cosa si potrà fare prima delle 18 e che cosa invece è vietato? Chi esce dopo le 18 deve rispettare l’orario di coprifuoco imposto nella propria regione di residenza per il ritorno a casa. Unica eccezione riguarda le «comprovate esigenze» - lavoro, salute, urgenza - che devono essere giustificate con l’autocertificazione. In Lombardia, Campania, Sicilia il coprifuoco scatta alle 23. Nel Lazio e in Calabria il coprifuoco scatta alle 24.

Prima delle 18

Si può andare a scuola, ma per i licei è stata fissata una didattica a distanza al 75%.

Si può andare al lavoro, ma è stato incentivato il ricorso allo smart working

Si può andare a fare jogging e attività motoria all’aperto e nei circoli sportivi

Si può andare al bar, al ristorante, in gelateria e in pasticceria (anche la domenica e nei giorni festivi) ma al tavolo si può stare massimo in quattro persone

Si può andare al supermercato e nei negozi alimentari

Si può andare in farmacia

Si può andare a fare shopping rispettando lo scaglionamento di ingresso nei negozi e all’interno le misure di distanziamento

Si può andare dal parrucchiere e nei centri estetici

Si può andare nei musei ma con ingressi contingentati

Si può andare a casa di amici anche se nel Dpcm «è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza»

Si possono prendere i mezzi pubblici - autobus e metropolitane - anche nel Dpcm «è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi»

Si può uscire dal proprio Comune

Si può uscire dalla propria Regione

Dopo le 18

Si può ordinare cibo a domicilio

Si può acquistare cibo da asporto fino alle 24 ma è vietato consumarlo sul posto e nelle adiacenze del locale

