Laboratori didattici di archeologia al Convento della Croce di Scicli

Scicli - Come vivevano inostri antenati? Come si vestivano? Come esprimevano la loro arte? Questo e molto altro lo scoprirete in un ciclo di laboratori c h e si terranno al Convento della Croce di Scicli, dalle 15:30 alle 17. Alessandra D'Izzia e Paola Dantoni, due archeologhe, impegnate da anni sul fronte archeologia preventiva e didattica, mostreranno ai più piccoli da vicino il lavoro dell'archeologo, tramite la ricostruzione storica e condurranno i partecipanti indietro nel tempo alla riscoperta di antiche usanze e pratiche. Solo conoscendo il passato infatti saremo attenti custodi del futuro. L'appuntamento sarà realizzato grazie alla collaborazione con il parco archeologico di Kamarina e Cava Ispica.

Di seguito gli appuntamenti: - 14 Dicembre: la pittura nella - 1 Gennaio: l'arte del Vasaio; - 8 Febbraio: alla scoperta del Convento della Croce; - 8 Marzo: come vestivano gli antichi? - 12 aprile: l'arte del mosaicista; - 10 maggio: i grandi volti del passato. Ilaboratori sono diretti ai bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni. Il costo per ogni singolo laboratorio è di €5. Per info e prenotazioni contattare: 3334423776 0 3926332268