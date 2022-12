Emanuele Crialese e Paolo Vivaldi ospiti del Costaiblea Film Festival

Ragusa - Il regista Emanuele Crialese e il compositore Paolo Vivaldi tra gli ospiti della 26esima edizione del Costaiblea Film Festival che torna dal 15 al 18 dicembre a Ragusa e Scicli. Ma ci sarà anche un’intera giornata dedicata al ricordo dell’attore Roberto Nobile scomparso recentemente e tra l’altro originario proprio di Ragusa.

La direzione artistica è del regista Vito Zagarrio.

Quest’anno è la volta di Emanuele Crialese, uno degli autori più interessanti del cinema italiano contemporaneo. Il suo L’immensità, che viene proiettato al Cinema Lumière di Ragusa il 18 dicembre, ha avuto un grande successo di critica e di pubblico, anche perché affronta un tema di bruciante attualità come quello dell’identità sessuale. Crialese, tra l’altro, è nato a Roma ma da genitori siciliani, e la sua presenza si sposa doppiamente con la vocazione del festival, attento a monitorare il cinema legato alla Sicilia: al festival si potranno rivedere due film di ispirazione siciliana: Terraferma, ambientato a Linosa, film sul tema della tragica immigrazione, e Nuovomondo, film sull’emigrazione italiana, invece, legato alle radici siciliane. Anche Respiro di Crialese è ambientato a Lampedusa. E’ l’occasione, dunque, per incontrare un maestro del nuovo cinema italiano, cui sarà assegnato il Carrubo d’oro alla carriera, la bellissima scultura realizzata da Carmelo Candiano a cui quest’anno il festival darà a sua volta un premio speciale che sarà svelato nei prossimi giorni.

Non solo cinema ma anche straordinaria musica per un intreccio tra arti. Al Palazzo Spadaro di Scicli, il 16 dicembre, si può assistere a un imperdibile concerto: Paolo Vivaldi, già protagonista l’anno scorso con una bella lezione sulle colonne sonore per film, si esibirà in un concerto sulle musiche di Morricone e Sakamoto. Vivaldi è uno dei più noti compositori di musiche per il cinema e la televisione (Non essere cattivo, Mennea, Olivetti, ecc.). Programma completo sui canali social e sul sito web https://costaibleafilmfest.wixsite.com/costaiblea/programma-1.