Fotografia e segni grafici, Paolo Forgione alla Koinè Scicli

Scicli - Si inaugura il 25 aprile alle 18,30 la mostra di Paolo Forgione intitolata "Confluenza di visioni" alla galleria Koinè Scicli in via Mormina Penna.

Attraverso la fotografia e i segni Grafici la mostra si propone di trasportarci in un viaggio unico attraverso il mondo dell'arte visiva, mescolando abilmente la fotografia con i segni grafici. Grazie a una tecnica fine art impeccabile, l’artista ci invita a esplorare le sottili intersezioni tra realtà percettiva e immaginazione. Ogni opera esibita è un'espressione di creatività senza limiti, dove la fotografia diventa il mezzo attraverso cui le visioni si mescolano e si trasformano in qualcosa di nuovo e sorprendente. I segni grafici aggiungono un livello ulteriore di interiorità, profondità e significato, arricchendo le immagini con simbolismo e interpretazioni molteplici.

L'uso sapiente della luce, la composizione e la manipolazione digitale permettono all’artista di trasformare momenti fugaci in opere d'arte durature, catturando l'essenza stessa dell'esperienza umana. Ogni foto e segno grafico è intriso di emozioni. Confluenza di visioni non è solo una mostra fotografica, ma un'esperienza sensoriale che invita gli spettatori a immergersi in un mondo di bellezza, creatività e contemplazione. È un tributo alla potenza dell'immagine e del simbolo, che supera i confini del linguaggio e parla direttamente al cuore e all'anima di chi osserva.

Paolo Forgione è nato a Ragusa nel 1968.

Dal 1988 esposizioni personali e collettive tra le quali ricordiamo: 1988 Collettiva fotografia presso Sala del Granaio Modica 1989 collettiva pittura Palazzo De Leva, Modica 1990 collettiva fotografia presso Teatro del Vicolo, Modica 1991 collettiva pittura “Le vie dell’Arte”, Hypos e Tanatos Torino 1993 personale fotografisa presso Teatro del Vicolo, Modica 1994 collettiva pittura “Citazioni” Palazzo De Leva, Modica personale presso il castello monumentale S. Terenzo (La Spezia) 1995 Biennale d’arte Malta, personale Arnaux Gallery Amsterdam, personale presso Stirbu Galleria Timisoara 1997 personale pittura GAMS gallery, Nijmegeen (Olanda) 1998 personale pittura presso galleria Regina di Quadri, Modica 1999 personale fotografia presso Fotomania, Scicli 2000 collettiva pittura presso Poliart, Roma 2001 personale fotografia presso Loto Designer” , Roma opere in esposizione presso Edieuropa galleria, Roma 2006 personale fotografia presso Galleria Cavallotto, Catania personale fotografia presso galleria Ghirri, Caltagirone URBAN Personale pittura galleria koinè scicli 2007 MEDICINA DELL’ANIMA omaggio a Mimmo Puzzo. Personale pittura galleria Koinè Scicli UNA CATTEDRALE DEL MARE omaggio alla fornace Penna di Sampieri. Collettiva pittura galleria koinè scicli. PAINTED BLUE. Collettiva pittura galleria Koinè Scicli.