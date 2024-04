Insabbiata 2024 a Ispica, dal 30 maggio al 2 giugno

Ispica - C'è una data per quanto non definitiva. Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2024 a Ispica torna l'appuntamento artistico-culturale più atteso e colorato dell'anno, l'Insabbiata di Ispica giunta alla IX edizione. L'Insabbaiata si tiene in piazza Sant'Antonio Abate, già scenografia del film Kaos dei fratelli Taviani. L'iniziativa consiste nella creazione di quadri a tema realizzati con sabbia marina.