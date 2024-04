L'Inverdurata di Pachino dal 10 al 12 maggio

Pachino - Sarà veramente straordinaria la XVIII Edizione dell'Inverdurata di Pachino, che si svolgerà dal 10 al 12 Maggio in Piazza Vittorio Emanuele coinvolgendo anche le vie del centro storico. Il tema di questa edizione ha un contenuto molto attuale e interessante: l'attenzione sarà infatti focalizzata sulla figura della donna in tutta la sua bellezza creativa, attraverso le Arti e I Mestieri.

Piazza V. Emanuele ospiterà artigiani e antichi mestieri anche grazie a "Le Terre di Ebe", la giovanissima Cooperativa di Comunità e i visitatori potranno così cimentarsi nelle Arti. Parallelamente nascerà "InVerDurArt" il primo Laboratorio per Inverduratori con lo scopo di tramandare questa tradizione, che ormai ha raggiunto livelli di fama internazionale nel mondo delle Arti Effimere. Grazie alla collaborazione organizzativa di Vivi Vinum Pachino non mancheranno poi le Casette del Vino, per esaltare il mestiere del vignaiolo e poter degustare i vini della nostra terra. La gastronomia sarà curata dagli operatori della ristorazione della piazza, con assaggi sul tema "Inverdurata".

Tante le partecipazioni di altre Associazioni che proporranno attrazioni e momenti dedicati, poi spettacoli e tanto divertimento per le famiglie. La conferenza sul tema proposto approfondirà i contenuti di questa importante manifestazione con ospiti d'eccezione. Lo spettacolo dell'Inverdurata, a cui tutti siamo chiamati a partecipare per vivere la magia della festa, dei colori e dell'arte, inizierà nel pomeriggio di venerdì 10 Maggio: per tutta la notte si lavorerà fin quando il primo sole del mattino farà brillare la bellezza dei Mosaici Vegetali dell'Inverdurata di Pachino.