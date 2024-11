Aeroporto di Comiso in declino, la protesta. La Regione: vi diamo 3 milioni

Comiso - Si è tenuta stamani davanti all'aeroporto di Comiso la protesta contro l'attuale management dell'aeroporto di Catania e di Comiso per il fallimento dell'aeroscalo ibleo. La manifestazione di protesta è stata organizzata dal Comitato a Difesa e Sviluppo dell'Aeroporto degli Iblei. E proprio mentre la manifestazione era in corso, la Regione ha comunicato di aver "approvato un finanziamento di 3 milioni di euro destinato a potenziare l'Aeroporto di Comiso, con l’obiettivo di incrementare il traffico passeggeri e di rafforzare la posizione strategica dello scalo, sia a livello nazionale che internazionale. Questo intervento rappresenta un’opportunità per attrarre nuove compagnie aeree e portare a un aumento sostanziale del numero di passeggeri, posizionando l’aeroporto come punto di riferimento competitivo".