Denny, da Gela a Bergamo per far scoprire il sapore dell'arancina

Treviglio, Bergamo - Il 34 enne Denny Bunetta è originario di Gela. Si è trasferito in Lombardia nel 2021 dove ha avuto un’esperienza lavorativa nella pizzeria di un amico. Denny punta alla gestione di un’attività propria, a Treviglio. Qui apre Do siciliano, in Via Trento, 56 e a giugno 2023 l’inaugurazione della pizzeria che riscuote grande successo per il corretto mix tra pizzeria con rosticceria tipica siciliana.

"All’inizio ero un po' spaventato all’idea di intraprendere questa attività a Treviglio, ma sono e anzi, siamo io e mia moglie, partiti motivati". Do siciliano si iscrive a pieno titolo tra i tanti interessanti progetti nati negli ultimi anni in Lombardia.

Il menù

Il menù di Do siciliano è infatti il perfetto mix tra cucina tipica siciliana e pizzeria. Si spazia dall’arancina siciliana alle impanate gelesi, ma anche a pizze dagli ingredienti 100% siciliani. Gli ingredienti sono quelli accuratamente selezionati nella sua Sicilia.

Le novità: Arancine al nero di seppia, alla norma, pesce spada e melanzane

Il punto di forza? Gli arancini al ragù! La gastronomia principale comprende le impanate tipiche gelesi con broccolo, salsiccia e patate e olive, ma non solo, le novità sono le impanate vegane con farina di bambù, ripiena di spinaci, melanzane, peperoni, zucchine e patate.

La pizza. Il pistacchio di Bronte protagonista indiscusso

Una cucina tradizionale di terra e di mare, dai cuoppi saporiti agli arancini al nero di seppia, spada e melanzane. I piatti della gastronomia più amata di Do siciliano sono in assoluto gli arancini al ragù e i cannoli, e per i clienti siciliani anche le impanate agli spinaci, prosciutto e olive, tipiche gelesi.