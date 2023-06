Alice Canzonieri nella serie tv L’Arte della Gioia

Ragusa - Ci sarà l’attrice ragusana Alice Canzonieri fra le protagoniste della serie Tv “L'Arte della Gioia”, per la regia di Valeria Golino e in onda prossimamente su Sky.

Alice sara la madre della protagonista nell'infanzia.

“L'Arte della Gioia” è tratto dall'omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza.

La serie – prodotta da Sky e da Viola Prestieri per HT Film - racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore.

Protagonista della serie è Tecla Insolia; nel cast figurano nomi come Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Guido Caprino. Oltre ad Alice anche un altro ragusano fra gli attori della serie, Giuseppe Spada; e poi Antonio De Matteo, attore della serie “Mare Fuori”, ed Erika Bonura, già protagonista dello spettacolo Up & down di Paolo Ruffini, che interpreterà la figlia di Alice.

La Serie Tv

L’Arte della Gioia segna il debutto assoluto da regista di una serie TV di Valeria Golino, prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i Paesi in cui Sky opera in Europa.

Alice Canzonieri, carriera

Tra gli ultimi lavori in periodo pandemia ha lavorato al Misantropo, in cui era la protagonista femminile, Celimène, per la regia di Fabrizio Falco, prodotto dal Teatro Biondo di Palermo.

La scorsa estate ha interpretato Franca Florio nello spettacolo “Io, Franca Florio” per la regia di Giampaolo Romania prodotto dall'associazione Gesualdo Bufalino.

In Tv, su Rai Uno è stata protagonista de "La Stagione della Caccia", ispirata all'omonimo libro di Andrea Camilleri, e dell'episodio "Il covo di vipere" nel Commissario Montalbano. Ha fatto parte del cast di “Donne”, regia di Emanuele Imbucci e ispirata ai racconti di Andrea Camilleri. Quindi è stata nel cast della serie televisiva "La mafia uccide solo d’estate".

Diplomata presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, al cinema ha esordito nella pellicola del 2015 “Italo”, regia di Alessia Scarso. In precedenza è stata l’attrice del corto “Walk With The Devil”, in cui ha interpretato Ofelia, vincendo diversi premi.

Goliarda Sapienza

Goliarda Sapienza, nata nel 1924 a Catania, è una delle scrittrici più importanti del Novecento: la sua opera letteraria più celebre, L’arte della gioia è stata pubblicata interamente nel 1998 (due anni dopo la morte dell’autrice).

La storia del romanzo è singolare: la sua stesura fu terminata già nel 1976, ma l’autrice non riuscì mai a vederlo integralmente pubblicato mentre era in vita perché il testo fu più volte rifiutato dalle case editrici italiane (fu giudicato troppo sperimentale e dal contenuto immorale). La “riscoperta” del romanzo si deve in realtà al successo raggiunto all’estero, che riaccese così l’interesse anche in Italia. Oggi il libro è edito da Einaudi.