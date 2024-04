L'arte della gioia di Valeria Golino a Cannes

Cannes - "L'arte della gioia" di Valeria Golino al prossimo Festival di Cannes. Il primo episodio della serie tratta dall'omonimo romanzo di Goliarda Sapienza, sarà proiettato in anteprima mondiale in occasione dello special rendezvous con la regista e attrice italiana, moderato da Guillemette Odicino. Per la Golino si tratta della terza partecipazione in selezione ufficiale a Cannes da regista dopo Miele (2013) ed Euforia (2018). L'arte della gioia (The Art of Joy) è una serie prodotta da Sky e da Viola Prestieri per HT Film, che racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto. Nel cast Jasmine Trinca, Tecla Insolia e Valeria Bruni-Tedeschi. Prima della messa in onda su Sky, L'arte della gioia avrà anche un'uscita in sala in due parti con Vision, tra fine maggio e metà giugno.

Per Valeria Golino, che ha diretto i film Miele ed Euforia, tornare a Cannes è un’occasione per celebrare una scrittrice che è stata trascurata e marginalizzata dalla società letteraria del suo tempo. Il coraggioso adattamento del libro ha visto la partecipazione, oltre della stessa Golino, di Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. Insieme, hanno ideato una storia che mira a essere una riflessione sulla vita delle donne, sul concetto di potere e sull’autoaffermazione femminile, secondo le intenzioni degli autori. Dopo il debutto a Cannes, la serie sarà lanciata da Vision Distribution in tutte le sale cinematografiche italiane in due parti: la prima dal 30 maggio e la seconda dal 13 giugno.