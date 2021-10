Catania: sospesa Nunzia Schilirò, il vicequestore no green pass

Catania - Sospesa dalla polizia Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore catanese che si era espressa alcune settimane fa "da cittadina" contro il green pass, dal palco della manifestazione dei no vax a Roma.

Dopo il comizio di San Giovanni, la donna ha continuato a criticare pubblicamente le scelta del governo e oggi il Dipartimento di pubblica sicurezza le ha notificato il provvedimento di sospensione dal servizio e dallo stipendio, che entrerà in vigore da domattina.

Schilirò continuerà a percepire solo l’assegno alimentare. "Sono un avvocato, non resterò senza lavoro" aveva ripetuto ultimamente in tv, sentendo aria di bruciato. Chissà che, invece, non le si apra una carriera in politica…