Ecco l'uomo che camminerà sospeso sullo Stretto di Messina

Messina - Jaan Roose, 32 anni, estone del team Red Bull, si prepara a sfidare se stesso. A luglio tenterà di attraversare lo stretto di Messina su una slackline, una fettuccia ad altissima tecnologia. ​Il coefficiente di difficoltà dell’esercizio è molto alto. Né Jaan né i suoi collaboratori sono in grado di prevedere il tempo esatto di percorrenza, stimato tra le tre e le quattro ore: un’ultramaratona durissima per il fisico e la mente. ​«Sarà una sfida per me stesso» ha raccontato: «Il livello di follia da 1 a 10? 10+1. «Mentre sono in quota sento un po’ di eccitazione, un po’ di paura, un po’ di fastidio per dover attraversare una distanza così lunga. Non ho maestri né avversari».