Micaela Ramazzotti: Paolo Virzì più attento a immagine che a famiglia

Roma - «Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo Virzì di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali». Micaela Ramazzotti, in una dichiarazione all'ANSA, commenta la lite finita con l'intervento delle forze dell'ordine che l'ha vista protagonista in un ristorante romano con l'ex marito, il regista Paolo Virzì.

La lite è degenerata lunedì sera in un ristorante di piazza Albania all’Aventino, nel cuore della Capitale. Come riportato dal Messaggero, si è trattata una discussione durata oltre 40 minuti in cui sono volati piatti, bicchieri e spintoni. Tanto che è stato necessario l’intervento dei carabinieri di zona e di un’ambulanza. Un’appendice nella lunga relazione tra i due artisti, ormai da tempo sulla via della separazione, che sembra però appena all’inizio.

Martedì pomeriggio è stato a lungo ascoltato il titolare del locale dove la ex coppia si era incontrata per caso lungo viale Aventino e che per primo ha tentato di placare gli animi. Ai militari il gestore ha inoltre consegnato alcuni video ripresi nel ristorante. Intanto ieri con una nota diffusa dall’avvocata Grazia Volo, il regista ha tentato di abbassare i toni di quanto avvenuto nel cuore della Capitale: «Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente». Il regista ha inoltre aggiunto di non voler «rilasciare alcuna dichiarazione e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso».

I figli e la crisi

Per oltre 16 anni il regista livornese Virzì, 60 anni, e l’attrice romana Ramazzotti, 45 anni, hanno condiviso vita privata e pellicole di grande successo come “Tutta la vita davanti” (2008), “La prima cosa bella” (2010) e “La pazza gioia” (2016). Un sodalizio artistico e privato che sembrava destinato a durare nel tempo con l’arrivo dei figli oggi di 14 e 11 anni. Una bella favola che ora ricorda invece “The War of the Roses”, la Guerra dei Roses: la celebre pellicola del 1989 in cui Oliver (interpretato da uno strepitoso Michael Douglas) e Barbara (una vendicativa Kathleen Turner) si incontrano e si innamorano a prima vista. Un idillio che negli anni volge al termine in cui i due coniugi non si risparmiano colpi bassi. Virzì e Ramazzotti erano riusciti a superare anche una prima crisi, poi rientrata, nel 2018. Prima di capitolare, ormai ufficialmente, lo scorso anno con l’avvio delle pratiche legali che coinvolgono i due figli della coppia. Quindi per l’attrice l’arrivo del nuovo amore con il personal trainer Pallitto e l’inizio di una nuova stagione.