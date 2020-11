Covid, Arcuri: "Colpito un italiano su 60, una enormità"

“Un'enormità". Così il commissario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, commenta il dato che vede ormai un italiano ogni 60 colpito dalla pandemia. Ce ne accorgiamo da soli: a differenza della prima emergenza, in cui c’era chi sosteneva di non conoscere casi tra le sue frequentazioni, oggi chiunque non ha ancora contratto personalmente l’infezione (o non sa di averla contratta e magari superata in maniera asintomatica) ha un parente, un amico o un conoscente che ha avuto a che fare con l’infezione.

Secondo il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, in una settimana in Italia i morti sono cresciuti del 70%, quasi 3mila negli ultimi 7 giorni. “Il vaccino non è ancora arrivato, sarà disponibile ma non per tutti da subito” ha avvertito Arcuri, per chi ancora non l’avesse capito. Tuttavia, ha aggiunto ieri in conferenza stampa a Roma, “la curva dei contagi, a guardarla con occhi onesti, sembra finalmente iniziare a raffreddarsi”.