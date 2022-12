E' morta Grazia Giurato

Catania - Si è spenta ieir all’età di 86 anni, Grazia Giurato, storica attivista catanese e punto di riferimento nella lotta per i diritti delle donne. Nata a Catania il 9 luglio del 1936, ex bancaria, è stata un’attivista per tutta la vita, militante nel Pci dal 1976 al 1989, volontaria nell’Udi, tra i soci fondatori del movimento di Cittàinsieme, ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale per la Rete, dal 1993 al 1997.

E' stata anche candidata a sindaca di Catania nel 2008 con l’allora lista “Amici di Beppe Grillo”. Oggi alle 15.30 i funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello del movimento "Cittàinsieme" che su Facebook ha scritto: "Ci piace ricordarLa così, Grazia Giurato. Un'amica, appassionata dei diritti civili ed attenta ai bisogni dei più deboli, che ha ispirato tante battaglie del nostro Movimento fin dalla sua nascita. Sei stata esempio e ispirazione per tante persone, giovani e meno giovani. Ci piace ricordarTi così, in mezzo a noi. Ciao Grazia!".