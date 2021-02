Frittelle di Carnevale ripiene

Purtroppo sapevamo già da tempo che questo Carnevale 2021 non sarebbe stato come gli altri anni. Il Carnevale non si potrà festeggiare, nelle strade e nelle piazze. Mancheranno i Carri e le sfilate in maschera ma sarà comunque possibile divertirsi a casa preparando uno dei dolci tipici del Carnevale, magari una ricetta tipica Siciliana dei tradizionali piatti del Carnevale Ibleo come le frittele di Carnevale ripiene.

Sicuramente sulle vostre tavole non mancheranno il maiale, i cavati o i ravioli con il sugo, o i cannoli di ricotta. Io oggi vi propongo la ricetta delle frittelle di Carnevale, uno dei classici dolci di Carnevale facile e alla portata di tutti.

Le frittelle sono in genere di dolci fritti, lievitati e golosi ripieni di creme e soffici al punto giusto da sciogliersi in bocca. Resistere alla bontà è praticamente impossibile, per questo motivo, a Carnevale la dieta si ferma.

Per quanto riguarda i dolci tipici del Carnevale non abbiamo davvero che l’imbarazzo della scelta: le frittelle, le Teste di Turco di Scicli, la Pignolata o Mpagnuccata.... La lista, infatti, è molto ampia e le ricette sono davvero tutte golose, per soddisfare tutti i palati, perchè non importa come il vostro menù di Carnevale inizia, ma come finisce, in dolcezza ovviamente.

Nella cucina tipica italiana, in cima alla classifica troviamo sicuramente le frittelle le e Chiacchiere di Carnevale, che a seconda alla regione assumono un nome diverso. Vengono chiamate Chiacchiere in tutto il centro sud, ma anche a Milano, Bugie in Liguria, Sfrappe nelle Marche, Frappe a Roma e dintorni, Sfrappole a Bologna, Cróstoli in Trentino e in Friuli Venezia Giulia e Galani a Venezia. Poi abbiamo le classiche frittelle, le Sfinci n Sicilia, le castagnole e le frittelle alla crema pasticcera, soffici pepite fritte e farcite con un golosissimo ripieno, davvero irresistibili che vi propongo oggi.

Frittelle di Carnevale ingredienti per 4 persone : 400 g di farina 00, 150 ml di latte, 60 g di burro, 60 g di zucchero

Scorza di 1 limone non trattato, 1 pizzico di sale, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci

1 lt di olio di semi per friggere le frittelle.

Zucchero a velo per spolverarle le frittelle al momento di servire.

Crema pasticcera per farcire le frittelle, 250 g.

Come prepparare le frittelle di Carnevale.



Prepariamo l’impasto delle frittelle.

Versate il latte in una casseruola e scaldatelo lentamente. Aggiungete il burro e lo zucchero, mescolate con un cucchiaio di legno in modo che entrambi gli elementi si sciolgano nel latte e, quando quest’ultimo comincerà a bollire, togliete la pentola dal fuoco.

Unite al latte anche la scorza grattugiata del limone ( che si bio ) e un pizzico di sale. Setacciate la farina e aggiungetela al composto. Mescolate bene, in modo da ottenere un impasto omogeneo e compatto. Versate l’impasto delle frittelle in una terrina e aggiungete un uovo per volta. Appena il primo si sarà amalgamato unite il secondo.

Aggiungete al composto la bustina di lievito setacciata, mescolate e lasciate riposare per circa 15 – 20 minuti.

A questo punto, in una ampia casseruola , versate l’olio per la frittura ( riempitela per due terzi) : attendete che raggiunga la temperatura di almeno 180°C.

Con l’aiuto di un cucchiaio o due, fate cadere l’impasto nell’olio caldo in modo che si formino delle palline.

Girate le frittelle con una pinza e fatele cuocere per circa 6-7 minuti.

Quando la superficie delle frittelle sarà bella dorata, toglietele dall’olio con una schiumarola e adagiatele su un foglio di carta assorbente per togliere l’olio in eccesso.

Una volta fritte, tamponate tutte le frittelle con la carta assorbenete e lasciatele raffreddare.

Prendete la crema pasticcera e mettetela in una sac à poche: riempite le frittelle e cospargetele di zucchero a velo.



I consigli per i dolci di Carnevale fritti

Per fare delle ottime frittelle, è importante realizzare un impasto che abbia il tempo di lievitare. Utilizzando

Anche l’olio utilizzato per la frittura è estremamente importante: permette di colorare le frittelle senza bruciarle, il consiglio è quello di usare olio di semi di mais. Per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Sconsigliato, invece, quello di oliva, dal gusto troppo forte.

Molto importante è anche rispettare un’ottimale temperatura dell’olio, se non abbastanza elevata, si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario se l’olio è troppo caldo, il cibo si brucerà rapidamente all’esterno e non cuocerà all’interno.

Buon appetito, Barbara Conti