Gianni Morandi torna a casa e fa un brindisi alla salute

Bologna - Gianni Morandi è finalmente tornato a casa e per prima cosa si è concesso un bel calice di rosso. "Non bevevo un bicchiere di vino da un mese...", confessa ai follower mentre brinda alla sua salute. Insalatina, patate e pollo sono il menu del suo primo pranzetto casalingo. Le mani sono ancora fasciate, ma il peggio è passato per il cantante che d'ora in poi sarà coccolato tra le mure domestiche dalla sua moglie Anna.

Sono stati tantissimi a fare il tifo per lui in queste settimane, dai semplici fan ai colleghi Vip. Tra questi Jovanotti, che ha inviato un'emoticon con gli occhi a cuore, Emma Marrone che ha accolto la bella notizia con un "Daje Gianni", il conterraneo Nek ("Gustati tutto Gianni. Fare le cure a casa è tutta un’altra storia. Ritroverai anche più forza").

A dargli il bentornato anche Rudy Zerbi e lo scrittore Luca Bianchini, che ha apprezzato in particolar modo la scelta del vino