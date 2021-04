Gianni Morandi accende il camino e la moglie: Non scherzare col fuoco

Bologna - Il problema di chi ha subito una ustione alla pelle è riprendere il rapporto col fuoco dopo il trauma. Gianni Morandi, dimesso dall'ospedale Bufalini di Cesena dopo le ustioni rimediate durante un lavoretto nella sua casa di campagna, oggi ha acceso il camino, e ne ha approfittato per fare una storia social in cui la moglie Anna (cui ha dedicato la canzone "Io sono un treno", dell'album Celeste azzurro e blu, del 1997) lo rimprovera dicendogli: Attento, Gianni, non scerzare col fuoco". Alla moglie preoccupata, Morandi risponde: "Sto attento, sto attento, ne ho avuto abbastanza".

Così il cantante: "11 aprile. In questa domenica grigia e piovosa, Anna mi ha aiutato ad accendere il camino. In un primo momento il fuoco mi ha fatto ripensare a quello che mi è successo ma è stato solo un attimo. Ma Anna continua a ripetermi: “Non scherzare col fuoco...”. Ciao a tutti!".