I Morti di fame al Primark, riusciranno a entrare? VIDEO

Misterbianco - Non potevano mancare i "Morti di fame" ai cancelli del Primark: il duo catanese di youtuber ha preferito evitare saggiamente l’assalto delirante di ieri, giorno dell’inaugurazione. Ma anche oggi la fila all’ingresso è chilometrica: tra tornelli all’entrata del centro commerciale e corridoi a senso unico, è come imbarcarsi in aeroporto.

Vedremo quanto ci metteranno a entrare nel punto vendita low cost, e se riusciranno a escogitare un trucco per guadagnare qualche posto in coda. Nel negozio di Roma Est, nella capitale, ci vogliono ore: uno steward dà il numeretto e, nel frattempo, i clienti vanno a farsi un giro per le altre vetrine. La ressa nell'esercizio catanese ha richiamato giornalisti anche da altre province: nel secondo video il reportage di un inviato di "Piazza in diretta", testata ennese di Piazza Armerina.