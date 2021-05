Indiana Jones sarà girato in Sicilia. Arriva Harrison Ford e Brad Pitt

La ricerca delle location è partita in dicembre, e ha coinvolto parecchi comuni siciliani. Da Siracusa a Noto, passando per Scicli e Cefalù. Il 78enne Harrison Ford sarà per la quinta volta nella sua carriera Indiana Jones, e vestirà i panni dell'esploratore nei siti archeologici siciliani. Le riprese inizieranno in luglio e termineranno in ottobre.

Il film sarà girato dalla Walt Disney Pictures (che ha acquisito nel 2012 la Lucasfilm di George Lucas, il creatore del personaggio) nelle rovine dei templi della Magra Grecia. C'è Segesta, è ormai certo, potrebbe esserci Siracusa, di certo il film sarà girato in buona parte in Sicilia, e fra i posti di mare più accreditati spunta anche Cefalù.

Come scritto da Ragusanews nei mesi scorsi, il protagonista sarà Harrison Ford. Si vocifera di una presenza nel cast di Brad Pitt, ma il dato assoluto è che a 40 anni dalla sua prima interpretazione, Harrison Ford sarà di nuovo il mitico archeologo ed esploratore. Ne aveva 38 Harrison nel 1981, quando vestì quei panni per la prima volta, oggi sfiora gli 80 anni.

La regia del film sarà di James Mangold, la colonna sarà di John Williams, compositore novantenne che ha musicato Indiana Jones, di Guerre Stellari, Superman, di Jurassic Park, di Schindler's List. La protagonista femminile sarà Phoebe Waller-Bridge. Le riprese del film dureranno tre mesi e l'investimento supera i 50 milioni di euro.

Chi è Indiana Jones

Henry Walton Jones, Jr., per tutti Indiana Jones, è un archeologo immaginario e protagonista dell'omonimo storia scritta da George Lucas in omaggio agli eroi d'azione delle serie di film degli anni '30. Il personaggio compare in quattro film diretti fino ad oggi da Steven Spielberg.

Jones è interpretato da Harrison Ford ed è riconoscibile dal suo abbigliamento iconico (frusta, fedora, borsa, e giacca di pelle), senso dell'umorismo arguto e profonda conoscenza delle civiltà arcaiche. Dalla sua prima apparizione nel film del 1981, I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones è diventato uno dei personaggi più famosi del cinema. La serie è stata ideata da George Lucas (anche creatore di Guerre stellari) e i film sono stati tutti diretti da Steven Spielberg con Harrison Ford nel ruolo di Indiana Jones. Il quinto episodio della saga, che dovrebbe uscirfe nelle sale nel 2022, sarà ambientato con ogni probabilità negli anni Sessanta.