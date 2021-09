Cinema, iniziano le riprese di Indiana Jones in Sicilia

Cefalù - Come annunciato da Ragusanews, Harrison Ford e Indiana Jones arrivano in Sicilia per girare la quinta edizione della saga cinematografica.

Cefalù tra il 5 e il 10 ottobre diventerà location del film hollywoodiano. Il Lungomare, la Marina e piazza Duomo saranno location del quinto episodio della saga di "Indiana Jones", diretto da James Mangold che ha come protagonista l'attore americano Harrison Ford affiancato da Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge.

La Eagle Pictures ha iniziato le riprese del quinto episodio di Indiana Jones lo scorso giugno e girerà in Sicilia altre scene tra Segesta, Siracusa e Noto.