Meteo, il maltempo si sposta nel Ragusano

Ragusa – Dovrebbe essere giovedì la giornata peggiore della settimana dal punto di vista meteorologico sulla provincia di Ragusa. La pioggia di stanotte (nel video allegato in coda siamo a Modica) non ha creato disagi ma ha lasciato il cielo coperto di nuvole che, domani, si tramuteranno in pioggia piu' consistente: l’Aeronautica militare la prevede di debole intensità al mattino, fino a diventare moderata nel pomeriggio e forte in tarda serata.

I mari saranno mossi e i venti soffieranno tesi ma - più che la violenza dei fenomeni - preoccupa la loro continuità, destinata a far accumulare mm d’acqua in città e nei campi. Già da venerdì, comunque, le perturbazioni scemeranno facendo rispuntare il sole sabato, quando pure le temperature – fino ad allora comprese tra i 17-18°C di massima di giorno lungo la costa, e gli 11-12°C di minima notturna nell’entroterra - riguadagneranno un paio di gradi. Anche sul resto della Sicilia le precipitazioni caleranno gradualmente, dopo la morte e la distruzione provocate dall’inizio della settimana.