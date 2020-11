Primo giorno arancione, ed è subito shopping

Provati dal lungo rosso, complice la domenica, col Black Friday prolungato e il Natale alle porte, molti cittadini di Milano e Torino si sono dati a uno shopping “compulsivo” nel primo giorno ufficiale di zona arancione: meglio approfittare, devono aver pensato, prima che il governo ci ripensi. Una boccata d’ossigeno per i commercianti, col passaggio in contemporanea all’arancio anche della Calabria e al giallo di Sicilia e Liguria. Speriamo non si traduca anche in una boccata di Covid, visti gli scarsi controlli nelle città e sulle strade e la folla riversatasi nei negozi documentata dalle cronache locali. Code sui marciapiedi di via Lagrange, nel capoluogo piemontese, e lo stesso a Corso Vittorio Emanuele, in quello lombardo: l'astinenza da acquisto è stata sfogata, con mascherine e gel disinfettanti all'entrata di bar e boutique, ma senza troppi distanziamenti. "Non chiudeteci mai più" implorano gli esercenti.

Più ordinata la Sicilia, che del resto veniva dall’arancione. "Il passaggio alla zona gialla non è un liberi tutti – avverte però il governatore, Nello Musumeci -. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità per la comunità isolana tutta: dobbiamo approfittare di questa piccola apertura per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a prudenza. Abbiamo davanti a noi il mese di dicembre – conclude - che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno". Ad ogni modo l’ultimo bollettino, diffuso ieri, evidenzia un calo sull’Isola sia dei contagi che dei ricoveri che del tasso positività. E sono ottime notizie.